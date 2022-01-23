لتحسين أداء مؤسسات الإصلاح.. البعثة الأممية تشرف على دورة تدريبية لجهاز الشرطة القضائية

أعلن جهاز الشرطة القضائية، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لعدد من منتسبي الجهاز علي استخدام دليل إجراءات العمل النموذجي بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وذكر الجهاز في منشور له عبر صفحته الرسمية أن الدورة التي تقام بأشراف بعثة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي ستستمر لمدة أسبوعان.

وأكد الجهاز أن ما يميز هذه الدورة هو مشاركة أعضاء جهاز الشرطة القضائية من فروع ” طبرق – البيضاء – بنغازي – اجدابيا – مصراته – الخمس – طرابلس – الكفرة – سبها – الزاوية – الجبل الغربي “.

يشار إلى أن هذه الدورة تعد فرصة لطرح وتبادل الأراء فيما بينهم مما سيساهم في تحسين الأداء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بكافة فروع الجهاز بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للدليل الاجرائي الخاص بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل الذي سيتم اعتماده من قبل وزيرة العدل لوضعه موضع التنفيذ.