غدًا الإثنين.. الأوضاع في ليبيا وتمديد ولاية البعثة الأممية على طاولة مجلس الأمن

يناقش مجلس الأمن الدولي الأوضاع في ليبيا، غداً الاثنين، إلى جانب الاطلاع على تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي ستقدمه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “روزماري ديكارلو”.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي في 31 يناير الجاري، كما سيُطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا السفير الهندي “تي إس تيرومورتي” أعضاء المجلس على أنشطة اللجنة المشكلة وفقا للقرار رقم 1970.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قد أكد أن مستشارته الخاصة في ليبيا “ستيفاني وليامز”، تبذل ما في وسعها مع جميع الأطراف لتهيئة ظروف إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق أمر مهم للشعب الليبي.