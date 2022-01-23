قانونيون يطالبون هيئة رصد المحتوى الإعلامي بتشكيل لجنة لتقييم الإخلال المهني

العنوان-طرابلس

نظمت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، المشكلة حديثا من حكومة الدبيبة حلقة حوارية طالب خلالها قانونيين بتشكيل لجنة تقييم الإخلال المهني.

وفي بيان لها قال الهيئة أن القانونين خلال حلقة الحوار التي عقدت، اليوم الأحد، بمقرها بطرابلس، طالبوا بالإسراع بتشكيل لجنة تقييم الإخلالات المهنية، الواردة بالمادة (5) من القرار رقم (752) الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لتولى تقييم بيانات الرصد التي ستحال لها من قبل رئيس الهيئة.

كما ناقش الحاضرون مع رئيس ونائب رئيس الهيئة، ومدير المكتب القانوني بها آليات اختيار لجنة التقييم، وأكدوا على ضرورة التواصل مع عدد من الخبراء في مجال القانون وهيكلة المؤسسات، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالإعلام، وذلك لوضع إطار هيكلي لمهام اللجنة.

هذا وقد أشاد أعضاء الهيئات القضائية، والأكاديميين المشاركين في حلقة الحوار، بقرار تأسيس الهيئة، وطالبوا بسرعة استكمال جميع هياكلها، والانطلاق في أداء مهامها.

يذكر أن هذا اللقاء هو اللقاء الثاني في سلسلة اللقاءات التي عقدتها الهيئة في إطار الانفتاح على مختلف الآراء والأفكار، وقد شارك فيها البروفسور شعبان عكاش أستاذ القانون بجامعة طرابلس، والأستاذ حمزة الأخضر عضو الهيئات القضائية، ورئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقضاة، والمستشارة القانونية زمزم موسى، ومنى الهمالي محامية وباحثة قانونية، والمحامي والباحث القانوني خليفة مفتاح.