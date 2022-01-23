بن طالب: مؤتمر فزان الاجتماعي سيفرغ إلى وضع أساسيات جذرية لحل الأزمة الليبية عامةً والجنوب خاصةً

ليبيا – قال المشرف على فعاليات مؤتمر فزان الاجتماعية حسن الطاهر بن طالب إنه جرى التحضير لأشهر طويلة لإعداد هذا الملتقى الذي سيفرغ إلى وضع أساسيات جذرية لحل الأزمة الليبية عامة وفي الجنوب على وجه الخصوص.

الطاهر وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، أوضح أن مؤسسات المجتمع المدني في منطقة فزان أصبحت تعمل في الفترة الأخيرة على جمع الجنوبيين تحت عمل موحد يرتقي بالمجتمع الجنوبي بصورة عامة، خاصة أن تلك المنطقة تعاني من تهميش طويل الأمد انعكست آثاره على مقومات الحياة في تلك المناطق الصحراوية والتي تسيطر على بعض مناطقها مكونات دخيلة على المجتمع الليبي.

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