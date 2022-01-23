وليامز تحث النواب على “تحمل مسؤولياتهم أمام الليبيين”

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، اليوم الأحد في القبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح- وفقاً لما ذكرته على حسابها الرسمي في تويتر.

يأتي هذا اللقاء قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غداً الاثنين، التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية.

وقالت وليامز إنها شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، و”تحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مليون مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوةً على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

كما شددت وليامز خلال اللقاء على أن “الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة” مؤكدةً على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية “التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وجددت المستشارة دعوتها لكافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية وتطرقت خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية.

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