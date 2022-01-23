ستيفاني لـ«عقيله صالح»: لابد من تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، حسبما أعلنت ستيفاني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع “تويتر”:” التقيتُ اليوم في مدينة القبة رئيس مجلس النواب عقيله صالح، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا، التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية”.

وأضافت:” شجعتُ جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا يطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

ولفتت إلى أنها شددت على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة”.