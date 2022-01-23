تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا

أكد المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تتفق مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن «الانتخابات هي الأولوية».

وأعاد نورلاند نشر تغريدة وليامز عبر حسابه على «تويتر»، والتي تضمنت تصريحاتها عقب لقائها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

واشنطن تستعجل الانتخابات

وفي 14 يناير الجاري، قال نورلاند، إن بلاده «تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي». وشدد نورلاند، خلال اتصال هاتفي آنذاك مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على أن الخطوات التالية في الانتخابات الليبية تعتمد على «القادة الليبيين».

– وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات

– نورلاند يبحث مع الأسطى ضرورة اتخاذ «جميع الخطوات» لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن

– عقيلة صالح ووليامز يبحثان حلحلة صعوبات العملية الانتخابية

– وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الليبية

لقاء وليامز وعقيلة صالح

والتقت وليامز، في القبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدًا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية.

وأكدت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع»، مجددة الدعوة لـ«كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية».

الدبيبة يطالب بالدستور أولًا

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الحاجة إلى دستور في البلاد، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويعقد مجلس النواب غدًا الإثنين، جلسة من المقرر أن تقدم خلالها لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، رؤيتها للمرحلة المقبلة ومستقبل العملية السياسية والانتخابية.

كما ستقدم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية ونتائج لقاءاتها مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا، كما يتوقع أن تعلن وليامز خلال إحاطتها خطة عملها الرامية لتحريك العملية السياسية المتعثرة في البلاد وإنقاذ العملية الانتخابية.