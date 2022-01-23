بسبب كورونا.. إيقاف الدراسة ببلدية حي الأندلس

العنوان-طرابلس

أعلنت مراقبة تعليم حي الأندلس، إيقاف الدراسة في مدارس التعليم الأساسي والثانوي في عموم البلدية مدة 15 يوماً، بدءاً من يوم غد الاثنين.

وأوضحت المراقبة أن قرار تعطيل الدراسة جاء نتيجة لتفاقم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية بالبلدية. وفقاً لتقرير اللجنة المُكلّفة من وزارة التعليم بمتابعة الإطار الوبائي بالمدارس، مشددة على ضرورة التزام المعلمين والمعلمات والعاملين بالقطاع بتعليمات الوزارة، فيما يتعلق بالتطعيم الإجباري.

يذكر أن ذلك يأتي عقب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد في الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا، عقب تزايد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.