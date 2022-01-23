أعضاء البرلمان يصلون إلى طبرق استعداداً لجلسة الغد حول الانتخابات

وصل أعضاء من مجلس النواب إلى مدينة طبرق قادمين من بنغازي بعد أن عقدوا اجتماعاً مع القيادة العامة للجيش بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه وعدد من أعضاء مجلس النواب-وفقاً لما أفاد به مراسل 218 في طبرق.

وتركز اللقاء حول العملية الانتخابية وضرورة تحديد مواعيد انتخابية قادمة، فيما علق عضو مجلس النواب نصر الدين مهنا في حديث مقتضب لـــ218 حول خارطة الطريق أنهم انتهوا من بعض إجراء خارطة الطريق فيما تبقت إجراءات أخرى وخطوات لم ينتهوا منها بعد.

وحول اختيار حكومة جديدة في الجلسة المرتقبة يوم غد الاثنين أفاد “مهنا” لــ 218 أنه “قد” يفتح مجلس النواب باب الترشح للحكومة الجديدة في جلسة الغد.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة ستيفاني وليامز قد التقت في القبة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحثت جميع النواب على حضور جلسة الغد، وأن يحددوا موعداً جديداً ومساراً واضحاً للانتخابات.

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