الدبيبة يناقش مع نائبي طبرق آليات إنجاز مشروعات الحكومة بالمدينة

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مع عضوي مجلس النواب عن مدينة طبرق النائب الصالحين عبدالنبي والنائب عبدالنبي عبدالمولى.

وتناول اللقاء، مناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي والمحلي بصفة عامة، بحسب بيان صادر عن الحكومة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تناول الاجتماع، الموضوعات المتعلقة بمشروعات الحكومة في مدينة طبرق ومنها صيانة محطة تحلية المياه بالمدينة، بالإضافة لصيانة عدد من الطرق الرئيسية وهي طريق طبرق- امساعد، طبرق- أجدابيا، بالإضافة لصيانة الطريق الساحلي «امساعد-طبرق-درنة».