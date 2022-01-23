طرابلس.. افتتاح مركز لإيواء المهاجرين

العنوان-طرابلس

افتتح وزير الداخلية، خالد مازن، اليوم الأحد، مركز إيواء أبوسليم للمهاجرين غير الشرعيين من فئة النساء والأطفال التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقام مازن رفقة المنقوش؛ بجولة داخل المركز للاطلاع على تجهيزاته وما يحتوي من معامل تشغيل للخياطة، وصالة لتأهيل المهاجرات، وفصول دراسية وروضة وعيادة وصالة رياضية، ودار لإيواء الأيتام وحضانة أطفال.

ويأتي هذا التدشين ضمن جهود الوزارة في تقديم الرعاية الإنسانية والصحية لفئة النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين، للرفع من معاناتهم لحين ترحيلهم طوعيًا لبلدانهم.

الجدير بالذكر؛ أن مهام تأمين المركز سيكون من قبل الشرطة النسائية وكادر وظيفي مكون من نساء.