“إيمانويلا ديل ري”: تأجلت الانتخابات الليبية لأنها لم تُعد بشكل صحيح

صرحت ممثلة الاتحاد الأوروبي “إيمانويلا ديل ري” بأن الانتخابات في ليبيا المقررة في 24 من شهر ديسمبر الماضي قد تأجلت لأنها لم تكن معدَّة بشكل صحيح-حسب وصفها.

وتوقعت “إيمانويلا” أنه ربما في الأيام الخمسة عشر المقبلة، بعد الجلسة البرلمانية التي سيترأسها عقيلة صالح “سيحدث واحد من سيناريوهين اثنين، إما التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة يترأسها فتحي باشاغا أو غيره أو بقاء الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة له غداً في طبرق تتركز حول العملية الانتخابية ومسار خارطة الطريق وسط توقعات بتشكيل حكومة جديدة.

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