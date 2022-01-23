دريجة: القطاع العام تضخم وتجاوز 90% من الاقتصاد الكلي والعملة الصعبة تذهب على الاستيراد

قال الرئيس السابق لمؤسسة الاستثمار محسن دريجة، إن لب المشكلة الليبية تكمن في أن القطاع العام تضخم وأصبح لا يوجد اقتصاد في الدولة، بل يوجد عملية استهلاك.

وأضاف دريجة، في تصريحات متلفزة، أن ما يحدث هو بيع النفط واستيراد مواد للاستهلاك مقابلها مرتبات تدفع للموظفين في القطاع العام لشراء المواد التي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أنه لا يوجد في ليبيا اقتصاد بالمعني الحقيقي، قائلا: “في العادة القطاع العام لا يتجاوز 25% من الاقتصاد الكلي، لكن في ليبيا يتجاوز 90%”.

وأكد أن الاقتصاد الليبي ريعي تماما، ويوجد استهلاك للنفط من خلال التوريد، مبينا أن استهلاك واردات النفط لا يتم من خلال شراء صناعات محلة، بل في ما يتم توريده فتخرج العملة الصعبة.

واختتم قائلا: “تأتي العملة الصعبة من بيع النفط ثم نستهلكها في استيراد الملابس وأغذية وسيارات وغيرها”.