«تسييري ترهونة» يطالب الأطباء بضرورة التوجه إلى مركز عزل المدينة

طالب المجلس التسييري لبلدية ترهونة أطباء المدينة بضرورة التوجه إلى مركز عزل المدينة، لتقديم الخدمات الصحية لمصابي فيروس كورونا.

وأوضح المجلس التسييري، في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه “نظرًا لدخول البلاد في الموجة الرابعة من فيروس كورونا وتحذيرات السلطات الصحية من انتشار المرض، وبالإشارة إلى مناشدة مدير مركز العزل بترهونة للأطباء بالانضمام للمركز ، حتى يتسنى له تقديم خدماته الصحية للمواطنين”.

وتابع؛ “عليه يطلب المجلس التسييري لبلدية ترهونه من السادة الأطباء من باب واجبهم الوطني والأخلاقي المساهمة في تقديم الخدمات الصحية بمختلف مجالاتها إلى المواطنين وذلك من خلال الانضمام إلى مركز العزل بترهونة”.