«التعليم» تناقش تفاقم الوضع الوبائي وتحصين المدارس

عقدت لجنة المشروع الوطني لتحصين المدارس اجتماعها الثالث، الأحد، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، وفق بيان نشرته صفحة وزارة التربية والعليم على «فيسبوك».

وأفادت الوزارة بأن الاجتماع ناقش تفاقم الوضع الوبائي وبدء الموجة الرابعة والإجراءات المتخذة وفقاً للخطة الوبائية بين الوزارة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى عرض التقارير الميدانية التقييمية للحالة الوبائية التي قامت بها الفرق التقييمية بالمراقبات، وسير حملة التّطعيمات.

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والجمعة الماضية، 21 يناير، قالت مسعودة الأسود إنه «لن يسمح بدخول العاملين بقطاع التعليم إلى المؤسسات التعليمية إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم» تفيد تلقيه لقاحًا مضادًا لفيروس «كورونا».

ونهاية ديسمبر، خلص اجتماع عُقِد بديوان وزارة التربية والتعليم مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إلى «استمرار الخطة الدراسية الحالية» بتوصية من اللجنة العلمية التابعة للمركز. وأوضح السائح أن تقرير اللجنة العلمية خلص إلى ضرورة الاستمرار بالخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من قطاع التعليم، طلابًا ومعلمين وإداريين.