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“ليبيا” على طاولة تبون والسيسي.. غداً الإثنين

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتوجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم غد الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري منذ أكثر من عقدين-وفقاً لما أوردته الرئاسة الجزائرية على منصتها الإعلامية.

وسيبحث تبون خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ملفات قضايا عدة منها الأوضاع في ليبيا وآخر المستجدات والقمة العربية وملف المصالحة الفلسطينية.

ووصفت الرئاسة الجزائرية في منشور لها الزيارة المنتظرة بأنها زيارة “عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة”، وستدوم على مدار يومين، ابتداء من يوم غد الإثنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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