بن شرادة: لجنة خارطة الطريق ستُحدد مدد قصيرة للانتخابات لا تتجاوز شهر يونيو

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن المدد التي ستضعها لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل البرلمان، ستكون قصيرة جدا ولا تتجاوز شهر يونيو القادم.

وقال بن شرادة، في تصريحات متلفزة، إن ليبيا مازالت في مرحلة توافق، معربا عن رفضه لانفراد أي طرف سياسي بالقرارات، بقوله: “انفراد أي طرف سيكون مصيره الفشل مثل موعد 24 ديسمبر”.

وأضاف أن المادة 23 من الاتفاق السياسي تنص على تشكيل لجنة من مجلسي الدولة والنواب لإجراء تعديل دستوري أو لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، متابعا بأن خارطة الطريق عبارة عن تفعيل للاتفاق السياسي للسير في الطريق الصحيح وعدم وجود معارضة.

وأكمل: “لا نريد تكرار الفشل والانفراد بالقرارات ونصل إلى نفس النتيجة، وأنصح البرلمان بعدم الانفراد بالقرارات واتباع الاتفاق السياسي”، لافتا إلى وجود 3 مسارات هي “الدستوري والمصالحة والتنفيذي” وأهمهم المسار الدستوري، وفق قوله.