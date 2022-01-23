سفير تركيا: بلادي دعمت استكمال الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الليبية

قال سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، خلال مشاركته بمنتدى «الدستور أولاً» إن المنتدى يعكس رغبة مشتركة بين الليبيين لصياغة الدستور وتعديل بعض المواد.

وأضاف يلماز:” كون الفاعلين الليبيين قادرين على التفاوض والتشاور حول هذه القضية فيما بينهم هو خطوة إيجابية للغاية”.

ولفت إلى أن تركيا دعمت استكمال الاستعدادات اللوجستية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب، لاسيما إعداد القوانين اللازمة للانتخابات في ليبيا.

وتابع:” تم الوصول إلى مرحلة جديدة في العملية السياسية في ليبيا منذ أن تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كما كان متوقعا، واستمرار الاستعدادات للانتخابات”.

واستطرد:” من خلال آليات التشاور والحوارات، يمكن لليبيين تحديد تاريخ الانتخابات والاستعداد لها” على حد تعبيره.