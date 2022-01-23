ويليامز تبحث العملية الانتخابية مع رئاسة مجلس الدولة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والنائب الثاني بالمجلس عمر بوشاح، اليوم الأحد، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسبل تسهيل إجراء هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن.

ووفقا لإعلام المجلس، فأن المشري وويليامز، أكدا على أن الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية يجب أن يتم وفقًا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وبما يضمن مسارًا دستوريًّا وقانونيًّا واضحًا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي.