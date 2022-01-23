وليامز والمشري يبحثان العملية الانتخابية ومصير السلطة التنفيذية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، العملية الانتخابية ومصير السلطة التنفيذية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد الأحد بحضور النائب الثاني للمجلس عمر بوشاح، في العاصمة طرابلس، وفق منشور لصفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن الطرفين ناقشا، خلال اللقاء، المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسبل تسهيل إجراء هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن.

– وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات

– عقيلة صالح ووليامز يبحثان حلحلة صعوبات العملية الانتخابية

– المشري ولجنة التواصل بالهيئة التأسيسية يتفقان على ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور

وأضاف البيان أن المشري ووليامز أكدا أن «الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية يجب أن يتم وفقًا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وبما يضمن مسارًا دستوريًّا وقانونيًّا واضحًا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي».

وفي وقت سابق الأحد، التقت وليامز، في القبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأكدت «أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع»، مجددة الدعوة لـ«كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية».

ويعقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة من المقرر أن تقدم خلالها لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، رؤيتها للمرحلة المقبلة ومستقبل العملية السياسية والانتخابية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز. الأحد 23 يناير 2022 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك)