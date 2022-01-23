جلسة علنية لمجلس الأمن حول الأوضاع الليبية غداً الإثنين

يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الاثنين جلسة علنية حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وستطلع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المجلس على آخر اللمستجدات بالخصوص وتعد هذه الجلسة هي الأولى لــ”وليامز” في منصبها الجديد منذ عودتها إلى ليبيا في شهر ديسمبر الماضي.

تشارك ليبيا في هذه الجلسة ويمثلها مندوبها لدى الأمم المتحدة طاهر السني الذي نوه في تغريدة على تويتر- الأحد- بأنه “ستكون هناك جلسة علنية غداً لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع إلى إحاطة عن آخر تطورات الوضع الراهن”.

ويُتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة في تجديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا التي تنتهي في الـــــ 30 من شهر يناير الجاري وتعيين رئيس لها، بعدما اضطر المجلس لتمديد تفويضها لـــ4 أشهر في أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تزامن جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، مع جلسة مجلس النواب التي ستعقد أيضاً غدًا تحت قبة البرلمان في مدينة طبرق، سيناقش خلالها المجلس التقرير المقدم من لجنة خارطة الطريق التي كلفها المجلس بإعداد تصور للمرحلة المقبلة بعد تعذُّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

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