السفير التركي: يمكن لليبيين بالتشاور والحوارات تحديد تاريخ الانتخابات

اعتبر السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، انطلاق ندوة “الدستور أولاً”، مؤشرًا على الرغبة المشتركة بين الليبيين في صياغة الدستور وتعديل بعض المواد.

وقال يلماز، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، إن مقدرة الفاعلين الليبيين على التفاوض والتشاور فيما بينهم حول قضية الدستور هو خطوة إيجابية للغاية، مضيفا: “من خلال آليات التشاور والحوارات، يمكن لليبيين تحديد تاريخ الانتخابات وإعداد البنية التحتية لها”.

وأفاد السفير أيضا على هامش الندوة التي حضرها أيضا رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بأنه تم الوصول إلى مرحلة جديدة في العملية السياسية بليبيا منذ أن تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كما كان متوقعا، واستمرار الاستعدادات للانتخابات.

وتابع قائلا: “تركيا دعمت استكمال الاستعدادات اللوجستية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب، لاسيما إعداد البنية التحتية القانونية اللازمة للانتخابات في ليبيا”، مستكملا: “أشرنا دائما إلى ضرورة المصالحة بين المؤسسات ذات الصلة والجهات السياسية ذات الصلة في البلاد”.