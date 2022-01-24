ليبيا الان

المنقوش تطلع السفير الهولندي على مستجدات الوضع السياسي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا السيد دولف هوخيوونيخ.

وقدمت الوزيرة في بداية اللقاء لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ، والتحديات التي تواجه العملية السياسية ، وجهود وزارة الخارجية والحكومة الليبية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد ، وإنجاح مسارات التحول الديموقراطي .

من جانبه عبر السفير الهولندي عن اعجابه وتقديره لجهود الوزيرة دوليا ومحليا ، مؤكدا على دعم بلاده ووقوفها الى جانب حكومة الوحدة الوطنية من اجل تحقيق الاستقرار في ليبيا .

من جهة آخرى تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا ، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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