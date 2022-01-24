مقتل طالب من مرزق اضطرته الظروف للعمل في مخبز بطرابلس

تمكن أفراد مركز شرطة زاوية الدهماني بمديرية أمن طرابلس، من القبض على المتهم بواقعة قتل الشاب “مصطفى أدم محمد التارقي” والتي وقعت قبل يومين.

وأعلنت الغرفة الأمنية بالجنوب، أن أعضاء قسم التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالعاصمة طرابلس، تمكنوا من جلب المتهم بجريمة القتل وهو من مواليد 1984م، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة.

وبينت مصادر محلية بمدينة مرزق، الشاب مصطفى آدم، وهو أحد أبناء قبيلة الطوارق المقيمين في مدينة طرابلس تم احتجازه من قبل صاحب المخبز الذي يعمل به الشاب والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة ، مضيفة أن المجني عليه طالب ويعمل في المخبر من أجل تغطية احتياجته الدراسيه والمعيشيه في مدينه طرابلس.

ومن جانبه أدان فرع مفوضية المجتمع المدني بمرزق، الجريمة محملا وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والأجهة الأمنية المسؤولية، ومطالبا بالقصاص من الجاني بعد القبض عليه.