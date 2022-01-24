إحصائية جديدة: 340.9 ألف ليبي يبحثون عن العمل.. 56% منهم إناث

كشفت إحصائية أعدتها وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، أن عدد الباحثين عن عمل في ليبيا بلغ 340.9 ألف شخص، موزعين على الجنسين.

وأوضحت الوزارة في إحصائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن إجمالي عدد الذكور الباحثين عن العمل بلغ 151.281 بمعدل 44% من العدد الكلي، فيما سجل عدد الإناث 189.673، أي بمعدل 56%.

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وأشارت البيانات الوزارة إلى أن نسبة المؤهلين الباحثين عن العمل من إجمالي الإحصائية بلغت 58%، فيما كانت نسبة غير المؤهلين من العدد الإجمالي 42%، حيث تراوحت مؤهلات الباحثين عن العمل بين حاملي الشهادات من الثانوية إلى الجامعية.

وبحسب الإحصائية، التي أُعدت حتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي، فإن النصيب الأعلى كان منها لأصحاب الشهادات الثانوية بنسبة 24% من إجمالي الباحثين عن عمل، يليهم أصحاب الشهادات الجامعية بتخصص الهندسة والتصنيع والبناء 23%.

وكشفت الإحصائية عن التوزيع الجغرافي للباحثين عن العمل في نطاق أربع مناطق جغرافية، تصدرتها المنطقة الغربية بـ43%، وجاءت المنطقة الشرقية ثانية بـ25%، فيما حلت المنطقة الوسطى ثالثة بـ19%، تليها المنطقة الجنوبية بـ13%.