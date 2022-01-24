المنقوش تستعرض مع السفير الهولندي بليبيا مستجدات الوضع السياسي

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في لقاء جمعها اليوم الأحد مع السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ، والتحديات التي تواجه العملية السياسية ، وجهود وزارة الخارجية والحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديمقراطي.

وأكد هوخيوونيخ من جانبه، على دعم بلاده ووقوفها الى جانب حكومة الوحدة، من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيدا بجهود المنقوش دوليا ومحليا في هذا الإطار.

كما شهد اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، بحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا ، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

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