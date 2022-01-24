سبها.. فعاليات الجنوب تعقد مؤتمرا حاشدا وتبحث المستجدات السياسية

عقدت الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنتسبو مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية “فزان” مؤتمرا جماعيا بمدينة سبها لمناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.

وأطلق المجتمعون مبادرة وطنية تحت مسمى مبادرة فزان الوطنية لدعم العملية الانتخابية والحل السياسي، تعتمد على أن خيار الإنتخابات وتنفيذها بنزاهة وحرية تامة هو الحل لتخطي هذه المرحلة للوصول إلى الإستقرار، وإنتهاج التشريعات الصادرة الحالية وإستعمال ألأسس الدستورية المتعارف عليها من أهم الروافد لإنجاح الإنتخابات تفاديا للدخول في مراحل أخرى.

وتدعو المبادرة لدعم مؤسسة القضاء لفرض هيمنتها وسلطتها من أجل تحقيق العدالة وضمان نزاهة العملية الانتخابية بمراقبة دولية، والمطالبة بإلتزام الأجهزة التنفيذية بضرورة توفير كافة مستلزمات نجاح العملية الانتخابية في كافة الجوانب .

واتفق المجتمعون على إرساء المصالحة الوطنية ومعالجة كل الخلافات في المنقة الجنوبية بشكل عام وبمدينة مرزق بشكل خاص، وذلك بتشكيل لجان متخصصة من أعيان ومشائخ المنطقة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، إضافة للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.