ورشة عمل داعمة لحملات التطعيم ضد كورونا في بنغازي

اختتمت في مدينة بنغازي يوم أمس السبت، ورشة العمل التدريبية حول التنفيذ الفعال لزيارات الإشراف الداعمة للمراكز الصحية التي تقدم خدمات التحصين، بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض و منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت الورشة التعريف بطرق وضع الخطط الإشرافية، ومؤشرات أداء الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وأهم الصعوبات التي واجهت سير الحملة وسبل معالجتها.

واستهدفت الورشة مدراء برامج التطعيم في بلديات المنطقة الشرقية، كما حضرها مدير إِدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وممثلين عن إدارة التطعيمات بالمركز، وعن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمركز على منصة فيسبوك.

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