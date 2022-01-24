«بوالرايقة»: التحجج بالدستور من أجل عدم تغيير الحكومة

استهجن مستشار رئيس مجلس النواب فيصل بوالرايقة، محاولات استغلال الدستور لعرقلة عملية التحول السياسي في ليبيا، منتقدا ندوة «الدستور أولا» التي نظمتها الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد.

وقال بوالرايقة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” من غير المعقول أن نظل مُرتهنين لصالح هولاء المُتسلطين علينا بحجج لا مُتناهيه».

وأضاف:” الآن حجة الدستور، وهذا واضح بذاته بمعنى أخر لا مجال لحكومة أخرى، وفى حالة تشكيلها يعني انقسام جديد”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شارك اليوم الأحد، في ندوة لدعم الدستور تحت عنوان الدستور أولاً، بحضور عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي ، ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد الوزراء، وسفراء الدول المعتمدين في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.