عدد الباحثين عن عمل وصل لـ341 ألف شخص

أفادت وزارة العمل والتأهيل بأن عدد الباحثين عن عمل المسجلين من الجنسين حتى نهاية العام الماضي، ناهز ثلاثمئة وواحدا وأربعين ألف باحث وباحثة، بحسب إحصائيتها.

وقالت الوزارة إن نسبة المؤهلين من الباحثين عن عمل المسجلين بالوزارة وصلت إلى ثمانية وخمسين بالمئة، منهم ما نسبته أربعة عشر بالمئة من حملة البكالوريوس، وأحد عشر بالمئة من حملة الليسانس، واثني عشر بالمئة من حملة الدبلوم العالي، وما نسبته سبعة عشر بالمئة من حملة الدبلوم المتوسط، فيما سجلت النسبة الأكبر من حملة الشهادة الثانوية بنسبة أربع وعشرين بالمئة.

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