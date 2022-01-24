بعيو: الصديق الكبير موّل «صفقة الشيطان» بأموال الليبيين

اتهم محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، ما أطلق عليه “التيار الوطني” بالخيانة وبيع ليبيا لجماعة الإخوان والإنفاق عليها من مصرف ليبيا المركزي الذي يترأسه الصديق الكبير.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الجيش الوطني حرر مصر من سلطة الإخوان، والرئيس الوطني حرر تونس من إرهاب الإخوان”.

وأضاف بعيو:” أن التيار الوطني المتخاذل الجبان باع ليبيا لعصابة الإخوان، وموّل مصرفكم المركزي- برئاسة الصديق الكبير- بأموالكم صفقة الشيطان”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شارك أمس الأحد، في ندوة لدعم الدستور تحت عنوان الدستور أولاً، بحضور عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي ، ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد الوزراء، وسفراء الدول المعتمدين في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.