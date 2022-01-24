تعليقا على لقاء “ويليامز” و”عقيلة”.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولا

أكد المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تتفق مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن «الانتخابات هي الأولوية».

وأعاد نورلاند نشر تغريدة وليامز عبر حسابه على «تويتر»، والتي تضمنت تصريحاتها عقب لقائها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وفي 14 يناير الجاري، قال نورلاند، إن بلاده «تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي». وشدد نورلاند، خلال اتصال هاتفي آنذاك مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على أن الخطوات التالية في الانتخابات الليبية تعتمد على «القادة الليبيين”.