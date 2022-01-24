العرفي: المشري يتجاهل في حديثه الأسرى لدى «مليشيات الزاوية»

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن خالد المشري رئيس المجلس الدولة الاستشاري تحدث عن هانيبال القذافي الأسير خارج ليبيا، ونسي الأسرى لدى المليشيات من مدينته الزاوية.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن البرلمان أنجز ما عليه، وهو ليست لديه مخالب، ولو تمكن من دخول طرابلس لما كانت تحت المليشيات”، متابعا:” الحكومة الجديدة لابد أن تمتلك القدرة على تفكيك المليشيات وانتزاع سلاحها”.

وتابع:” إذا لم تفكك المليشيات فلن يستطيع الجيش دخول طرابلس، ولن يستطيع البرلمان تمرير أي قرارات، فطرابلس أصبحت تحت حكم المليشيات وبها من 100 إلى 150 مليشيا ترضخ لمن يدفع أكثر”.

ولفت إلى أن الأجواء متوترة ومشحونة وأخشى أن تدخل طرابلس في فوضى عارمة، موضحا أ، الدبيبة لن يسلم السلطة أو يتركها بسهولة كما يعتقد البعض”.

ولفت إلى أن المليشيات سترفض كل الانتخابات لأنها تعيش في بيئة تناسبها حاليا، مطالبا بتغير الحكومة بأخرى تكون مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات إذا كنا نريد توحيد ليبيا”.

وشدد على أن البرلمان يحتاج لشريك قوي من أجل تفكيك المليشيات ودمجها وفق القانون وجمع السلاح تحت سيطرة الدولة”.