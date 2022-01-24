المشري: اتفقتُ مع ستيفاني على أن أي تعديل في السلطة التنفيذية يتم وفقًا للإعلان الدستوري

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، رفقة النائب الثاني “عمر بوشاح”، الأحد، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، “ستيفاني ويليامز” في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة، اليوم اللإثنين، فإن الطرفين ناقشا خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسبل تسهيل إجراء هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء، أكد الطرفين أن الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية يجب أن يتم وفقًا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وبما يضمن مسارًا دستوريًّا وقانونيًّا واضحًا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي، بحسب البيان الصادر.