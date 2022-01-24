حشيش عائم قبالة شاطئ بو السفن غربي بنغازي

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أعلن، جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، العثور على كمية من مخدر الحشيش على شاطئ “بوالسفن” غربي مدينة بنغازي.

وأوضح الفرع، الأحد أن العثور على الكمية جاء ورود معلومات مصدرية لأعضاء الفرع بخروج كمية من المواد المخدرة نوع حشيش على شواطئ مدينة بنغازي.

وذكر الجهاز، أن أعضائه وبالتعاون مع مديرية أمن سلوق قمينس تمكنوا من ضبط نحو (38) كيلو غراما من مخدر الحشيش. ولفت إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإخطار النيابة العامة.

علميات بحث عن الحشيش

وأوضحت مكافحة المخدرات، أنها كلّفت الخميس دوريات بإجراء عملية تمشيط واسعة للساحل الشرقي والغربي لمدينة بنغازي.

وقالت إن عمليات التمشيط شملت مناطق قمينس والرقطة والطويلة بالتعاون مع سكانها، كما تم تمشيط الساحل الشرقي رفقة شعبة العمليات البحرية عبر زورق بحري شاملة حتى منطقة طلميثة.

وأهابت مكافحة المخدرات بالمواطنين في المناطق المذكورة الإبلاغ في حال العثور على أي جسم غريب.