التعليم تعلن عن خطة بالتنسيق مع “مكافحة الأمراض” بالمدارس لمجابهة الموجة الرابعة لكورونا

عقدت لجنة المشروع الوطني لتحصين المدارس اجتماعها الثالث، الأحد، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود.

وأفادت الوزارة في إيجاز صحفي، بأن الاجتماع ناقش تفاقم الوضع الوبائي وبدء الموجة الرابعة والإجراءات المتخذة وفقاً للخطة الوبائية بين الوزارة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالإضافة إلى عرض التقارير الميدانية التقييمية للحالة الوبائية التي قامت بها الفرق التقييمية بالمراقبات، وسير حملة التّطعيمات.

والجمعة الماضية، 21 يناير، قالت مسعودة الأسود إنه «لن يسمح بدخول العاملين بقطاع التعليم إلى المؤسسات التعليمية إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم» تفيد تلقيه لقاحًا مضادًا لفيروس «كورونا».