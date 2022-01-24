ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل في سبها

ضبط أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي سبها متهما بارتكابه جريمة قتل في المدينة.

وجاء ذلك بعد العثور على جثة مواطن في مكب القمامة، حيث اتضح من التحقيقات أن الجاني ألقاها هناك، بعدما سطا على ممتلكات وسيارة للمجني عليه، وحاول أخفاءها، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بارتكابه واقعة القتل ودوافعه، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم عرض المحضر على النيابة العامة من حيث الاختصاص.