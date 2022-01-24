أمريكا تدعم وليامز بشأن تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات الليبية

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أكدت، الولايات المتحدة الأمريكية، على دعمها للدور الذي تقوم به مواطنتها، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، فيما يتعلق بالانتخابات الليبية.

ونقلت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن المبعوث الخاص السفير نورلاند قوله. إن بلاده تتفق مع المستشارة الخاصة ويليامز بشأن أن “الانتخابات هي الأولوية”.

أتى ذلك بعد تصريحات وليامز، إثر لقائها الأحد مع رئيس المجلس الرئاسي، المستشار عقيلة صالح، في القبة. ودعوتها لأعضاء مجلس النواب، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي بتحديد موعد ومسار واضح للانتخابات الليبية.

السفير نورلاند: “الولايات المتحدة تتفق مع المستشارة الخاصة ويليامز – الانتخابات هي الأولوية”. https://t.co/ZGQAqEr9Y8 — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 23, 2022

وليامز تحث على الانتخابات

وقالت وليامز، إنها التقت مع عقيلة قبيل جلسة مجلس النواب والتي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية.

وأضافت، أنها شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي. وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

1/2 التقيت اليوم في القبة رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الاولي حول مستقبل العملية الانتخابية. pic.twitter.com/b9MNOkmQuQ — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 23, 2022

وقالت وليامز، إنها شددت على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.

وأضافت، كما أكدت على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع.

كما قالت، “دعوتُ مجدداً كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية. وتطرقنا خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية”.