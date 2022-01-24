تيهوساي: إضاعة التوافق الحالي يعيدنا إلى لغة المدافع

أكد موسى تيهوساي، الناشط السياسي، أن إضاعة حالة التوافق الحالية يعيدنا إلى لغة المدافع التي يأس الليبيين من جدواها.

وقال تيهوساي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إذا أضاعت الأطراف المتحكمة في المشهد الليبي حالة التوافق الحالية غير المسبوقة والناتجة عن تراجع الاصطفاف الإقليمي حول ليبيا وتهدئة الجبهات، فقد نعود إلى مربع لغة المدافع التي يأس الليبيون من جدواها”.

وأضاف الناشط السياسي “يجب علينا التمسك بالزخم الانتخابي الحالي والبحث عن آليات دستورية متينة للانتخابات”.