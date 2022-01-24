الصحة الموريتانية: تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس الأحد في نواكشوط تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، و666 حالة شفاء و3 وفيات.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية أنها توصلت لهذه الحصيلة بعد إجراء 3126 فحصا على عموم البلاد، منها 2682 فحصا سريعا (TDR)، و441 فحصا للحمض النووي (PCR)، مبرزة أن حالات النشطة وصلت إلى 7669 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 57384، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 48788، بينما تم تسجيل 927 حالة وفاة.