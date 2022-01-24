استمرار موجة البرد في ليبيا وتوقعات بسقوط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر

العنوان-طرابلس

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن تأثير موجة البرد لازالت مستمرة على أغلب مناطق الشمال مع أجواء ممطرة باردة.

وتوقع المركز، هطول أمطار جيدة إلى غزيرة خاصة على مناطق الشمال الشرقي الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى طبرق) وتصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

ونبّه المركز، إلى أن الأمطار الغزيرة ستتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

هذا وذكرت الأرصاد، أن من المتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر ( الفايدية- سيدى الحمرى- القيقيب- بلقس- القبة –شحات- البيضاء) بداية من يوم الغد.

وناشد، المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في تلك المناطق بأخذ الحيطة والحذر.

وذكر المركز، أن من المتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية.

كما ذكر حدوث ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي .

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود اضطراب في على الساحل الشرقي يشتد بداية من مساء اليوم.