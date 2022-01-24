ثلوج على الجبل الأخضر غدا.. موجة برد تسيطر على ليبيا

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أعلن، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، سقوط ثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر اعتبار من يوم غد الثلاثاء، في ظل استمرار تأثير موجة البرد على أغلب مناطق الشمال.

وأعلن المركز، عن هطول أمطار جيدة إلى غزيرة خاصة على مناطق شمال شرق ليبيا الممتدة من المرج وحتى طبرق. ولفت إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة أحيانا بسحب رعدية وحبات البرد.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة نتيجة الأمطار الغزيرة.

تساقط الثلوج

وقال المركز، إن الثلوج ستتساقط غدا على مرتفعات الجبل الأخضر، خاصة في مناطق الفايدية وسيدي الحمرى والقيقيب وبلقس والقبة وشحات والبيضاء.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في تلك المناطق بأخذ الحيطة والحذر.

وعن درجات الحرارة، توقع المركز أن تكون درجات الحرارة الصغرى بأقل من صفر مئوي على المناطق الجبلية والصحراوية. كما ذكر حدوث ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي .

وفيما يتعلق بحالة البحر، فقد أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود اضطراب في على الساحل الشرقي يشتد بداية من مساء اليوم.