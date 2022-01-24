2333 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2333 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، و139 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 492 مصابا، وتُوفي 15 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 29.4% من إجمالي 7934 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 5601 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع 12 حالة بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 407 آلاف و758 حالة، منها 13 ألفا و234 حالة نشطة، بينما تعافى 388 ألفًا و588 حالة، وسُجلت 5936 حالة وفاة بالمرض في البلاد.