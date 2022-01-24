التيجاني يفتتح مركز إيواء أبو سليم للمهاجرات غير الشرعيات والأطفال

ليبيا – افتتح وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني مركز إيواء أبو سليم بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للمهاجرات غير الشرعيات والأطفال.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن التيجاني قام برفقة وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش بجولة داخل المركز للاطلاع على تجهيزاته ومعامله للخياطة وصالة لتأهيل المهاجرات غير الشرعيات وفصول دراسية وروضة وعيادة وصالة رياضية ودار لإيواء الأيتام وحضانة أطفال.

وأضاف البيان إن هذا التدشين يأتي ضمن جهود الوزارة في تقديم الرعاية الإنسانية والصحية لفئة النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين لرفع معاناتهم إلى حين ترحيلهم طوعيا لبلدانهم مشيرا إلى أن مهام تأمين المركز ستكون من قبل الشرطة النسائية وملاك وظيفي مكون من النساء.

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