“المشري” و “وليامز” يؤكدان الالتزام بخارطة الطريق.. وتسهيل الاستحقاق الانتخابي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في طرابلس اليوم الأحد، مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز؛ المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الليبية، وخطوات تسهيل إجراء هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن، وفقًا لما أورده المكتب الإعلامي للمجلس.

حضر لقاء “المشري” مع “وليامز”، النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، وأكد الطرفان على أن الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية يجب أن يتم وفقًا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وبما يضمن مسارًا دستوريًّا وقانونيًا واضحًا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات بكافة الأطراف الليبية التي تجريها ستيفاني وليامز قبيل ساعات من انعقاد الجلسة العلنية لمجلس النواب المرتقبة اليوم الاثنين؛ لمناقشة العملية الانتخابية بالتزامن مع جلسة استماع لوليامز أمام مجلس الأمن للإحاطة بشأن آخر مستجدات الأوضاع الليبية.

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