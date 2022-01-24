اللافي يبحث مع المبعوث الإيطالي إجراء انتخابات بأسس دستورية توافقية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي والمبعوث الإيطالى الخاص إلى ليبيا، السفير باسكوالى فيرارا، سبل دعم العملية السياسية الليببة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسس دستورية توافقية، في أقرب وقت ممكن.

وناقش اللقاء أيضا تطوير العلاقات الثنائية، بحضور السفير الإيطالي غوزيبي بوتشينو، حسب تغريدة الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الإثنين.

– تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين مفوضية المصالحة تمهيدا لعرضها على النواب

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والخميس الماضي، عقد اللافي اجتماعا ضم عددا من أعضاء مجلس النواب والوزراء، انتهى إلى تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.

وأكد الحضور ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.