مجلس الأمن يعقد جلسة حول ليبيا ووليامز ستقدم إحاطتها

العنوان-نيويورك

يعقد، مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعين لمناقشة تطورات الملف الليبي، وللاستماع إلى إحاطة عن آخر تطورات الوضع الراهن.

وستعقد الجلسة في الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا، وستكون علنية، وستقدم خلالها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، تقريرها حول ليبيا.

ووفقا، لجدول أعمال الجلسة، فإن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، ستطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع في ليبيا.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة طلب التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.

ويأتي انعقاد جلس مجلس الأمن فيما سيعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة للاستماع لإحاطة ومناقشة تقرير لجنة خارطة الطريق، المكلفة بإعداد تصور للمرحلة المقبلة بعد تعذّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.