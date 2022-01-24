الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد.. مع استمرار موجة البرد شمالاً

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ملخصه العام عن حالة الطقس، بدءًا من اليوم الاثنين، أن تأثير موجة البرد لا يزال على أغلب مناطق شمال البلاد مع هطول أمطار متفرقة وتكون جيدة خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وتوقع المركز، في ملخصه، احتمال هطول زخات ثلجية مساء يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر، أما حالة الطقس من رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة وجبل نفوسة، فثمة فرصة لهطول أمطار متفرقة من حين لآخر، خاصة على المناطق الساحلية وتمتد إلى مناطق الجبل الغربي، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد علي المرتفعات.

وستكون حالة الرياح من غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون نشطة علي المناطق الساحلية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى؛ فتَتراوح ما بين “10-14 مْ” ولا تتجاوز “8 مْ” على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاًضا يوم الغد على غالبيةالمناطق .

وبالنسبة للمنطقة الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي حتى مساعد وتشمل وسطًا الواحات ومرادة؛ من المتوقّع هطول أمطار متفرقة على غالبية المناطق الساحلية، وتكون جيدة إلى غزيرة خاصة على المنطقة الممتدة من “المرج إلى الجبل الأخضر وحتي طبرق”، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مع احتمال سقوط زخات ثلجية يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر، أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية.

وتوقّع المركز بالنسبة للمنطقة المذكورة درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين “10-15 مْ” ولا تتجاوز “6 مْ” على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غالبية المناطق.

وتوقّع ملخص المركز بالنسبة لمدن هون وما حولها في الجفرة ومدن سبها وغـات وغدامس ومنطقة الحمادة، أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، أما الرياح فتكون شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى فتَتراوح ما بين “13 – 17 مْ” وتسجل انخفاضًا يوم الغد علي بعض المناطق .

وبالنسبة للجنوب الشرقي الكفرة- السرير- تازربو؛ فستَكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح من شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “15- 16 مْ”.

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