سفير تركيا: مؤتمر دعم الدستور «تطور إيجابي» لدعم العملية السياسية في ليبيا

قال السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” إن مؤتمر “دعم الدستور” الذي عُقد في العاصمة طرابلس يعتبر تطورا إيجابيا ومؤشرا على الرغبة المشتركة بين الليبيين لصياغة الدستور وتعديل بعض البنود الموجودة.

وأضاف “يلماز” في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، أن تركيا دعمت عملية استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي، لا سيما إعداد البنية التحتية القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وذكر السفير التركي “كنعان يلماز” أن العملية السياسية الليبية دخلت في مرحلة أخرى بسبب عدم القدرة على إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، موضحا أن الاستعدادات للانتخابات المقبلة مستمرة.