جلسة للنواب للاستماع للجنة خارطة الطريق

العنوان-طبرق

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة رسمية بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبله لإعداد تصور للمرحلة المقبلة بعد تعذّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة منذ تأسيسها قد اجرت عدة لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية في ليبيا.

وتعقد الجلسة، بينما دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، جميع النواب إلى حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات.

1/2 التقيت اليوم في القبة رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الاولي حول مستقبل العملية الانتخابية. pic.twitter.com/b9MNOkmQuQ — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 23, 2022

كما دعتهم إلى مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. وطلبت من كافة الأطراف المعنية التركيز على العملية الانتخابية.