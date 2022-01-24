ليبيا الان

جلسة للنواب للاستماع للجنة خارطة الطريق

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة رسمية بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبله لإعداد تصور للمرحلة المقبلة بعد تعذّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة منذ تأسيسها قد اجرت عدة لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية في ليبيا.

وتعقد الجلسة، بينما دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، جميع النواب إلى حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات.

كما دعتهم إلى مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. وطلبت من كافة الأطراف المعنية التركيز على العملية الانتخابية.


Post Views:
32

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك